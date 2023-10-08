كوبا تدعو مجلس الأمن إلى وضع حد لاعتداءات الكيان الإسرائيلي

أعربت كوبا عن قلقها البالغ إزاء الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التصعيد هو نتيجة 75 عاماً من الانتهاك الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني، والسياسة العدوانية والتوسعية التي يتبعها الكيان الإسرائيلي.

ودعت كوبا في بيان لوزارة خارجيتها مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته بوضع حد لإفلات (إسرائيل) القوة المحتلة، من العقاب، مشيرة إلى أن التواطؤ التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية مع (إسرائيل)، من خلال عرقلة عمل المجلس بشكل متكرر، يقوض السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وطالبت كوبا في البيان بحل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس إنشاء الدولة الفلسطينية، ما يسمح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة ضمن حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعت كوبا إلى السلام والبحث عن حل من خلال المفاوضات لتجنب المزيد من التصعيد.