مصر.. مصرع سائحين إسرائيليين ومصري برصاص شرطي في الإسكندرية

لقي سائحان إسرائيليان ومصري مصرعهم اليوم، برصاص شرطي بمنطقة المنشية بالإسكندرية شمال مصر.

وذكرت قناة (إكسترا نيوز) المصرية نقلاً عن مصدر أمني أن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، أثناء وجود أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السوارى، مشيرا إلى أن إطلاق النار أدى إلى مقتل اثنين من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر، وأنه تم على الفور القبض على الشرطي ونقل المصاب إلى المستشفى.