أجواء غائمة جزئياً وفرصة لزخات رعدية متفرّقة

تبقى البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا حيث يستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة تكون غزيرة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية الغربية والساحلية والقلمون.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة ويستمر الجو ليلا بارداً نسبياً خاصةً على المرتفعات الجبلية، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية صباحاً في المناطق الغربية واحتمال تشكل ضباب في المناطق الوسطى والقلمون.

وتكون الرياح[نوبية غربية إلى غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 55 كم/سا أحياناً خاصةً في المنطقة الجنوبية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.