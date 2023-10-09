الخارجية الفلسطينية تدين قصف الاحتلال مدرسة للأونروا في قطاع غزة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تؤوي مئات الفلسطينيين الذين لجؤوا إليها ونزحوا من منازلهم في قطاع غزة، جريمة.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا المجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال ضد أهالي القطاع والتي طالت عشرات الأسر والعائلات التي أبيد بعضها بالكامل أو بشكل جزئي فضلاً عن التدمير الوحشي المتواصل للمنازل والمؤسسات والذي خلف مئات الشهداء وآلاف المصابين والجرحى، وأدى أيضاً إلى نزوح الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي والجهات الأممية المختصة إلى وقف جرائم الاحتلال والمجازر التي يرتكبها بغطاء من بعض الدول التي سارعت في إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب مجازر بشعة بحق الشعب الفلسطيني تحت شعار ما يسمى (الدفاع عن النفس).

وكانت الأونروا قالت: إن نحو 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى 64 مدرسة ومأوى تابعين لها في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تزداد الأعداد مع استمرار قصف الاحتلال وغاراته الجوية .

ولفتت الأونروا إلى أن مدرسة تابعة لها في القطاع تؤوي 225 نازحاً فلسطينياً تعرضت للقصف المباشر، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بها، مطالبة بحماية المدنيين وبضرورة عدم قصف المدارس والبنى التحتية بما في ذلك تلك التي تؤوي الأسر النازحة.