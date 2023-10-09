عيادة المسح السمعي في السويداء تجري اختبارات نقص السمع لحديثي الولادة لمئة طفل شهرياً

تواظب عيادة المسح السمعي في المركز الصحي الثاني بمدينة السويداء على إجراء الاختبار اللازم الأطفال حديثي الولادة لإجراء الاختبار اللازم لهم وذلك ضمن البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة الذي أطلقته وزارة الصحة هذا العام.

وتقدم العيادة خدماتها مجانياً وباختبار أمن وسريع شهرياً لما يقارب الـ 100 طفل من حديثي الولادة قبل بلوغ شهرهم الأول من العمر وفي حال وجود مشكلة يتم تحويل الطفل إلى مراكز الاستقصاء والتشخيص لمتابعة حالته للبدء بالتدبير والتدخل المبكر والصحيح قبل عمر ستة أشهر وتفادي المشكلات التي تنتج عنها كالتأخر اللغوي والتطور المعرفي واضطرابات التواصل.

وأطلق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة في الـ 12 من آب الماضي برعاية وحضور السيدة الأولى أسماء الأسد، وهو ينفذ من قبل وزارات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والدفاع والداخلية والمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة (آمال) ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

حيث تجاوز عدد الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع عالمياً 430 مليون شخص وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية التي توقعت ارتفاع العدد إلى 700 مليون شخص بحلول عام 2050، معظمهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.