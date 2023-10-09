في دبي.. منتخب سورية بكرة القدم للرجال يبدأ معسكراً تدريبياً خارجياً

في إطار تحضيراته للاستحقاقات الخارجية القادمة، بدأ منتخب سورية بكرة القدم للرجال اليوم معسكراً تدريبياً خارجياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، يستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.

وخلال معسكره في الإمارات سيخوض منتخبنا بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر مباراة ودية، مع منتخب الكويت في السابع عشر من الشهر الحالي.

وتضم بعثة منتخبنا إبراهيم عالمة وأحمد مدنية وأمجد السيد ومكسيم صراف وعمرو ميداني وسعد أحمد ومؤيد الخولي وثائر كروما ومؤيد العجان وخالد كردغلي وعمرو جنيات وعبد الرحمن ويس ومحمد العنز والمار ابراهام ومحمد عثمان وايزاكيل العم وإبراهيم هيسار وفهد اليوسف وعمار رمضان ومحمد الحلاق ومحمود مواس وياسين سامية ومارديكي مارديكيان وعمر خريبين وعمر السومة.