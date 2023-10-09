مكتب متابعة شؤون الجرحى تعد قوائم لمتابعة جرحى الاعتداء على الكلية الحربية من منازلهم

نظم مكتب متابعة شؤون الجرحى في مديرية صحة حمص جولات على المشافي العامة والخاصة للحصول على عناوين جرحى الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية ومتابعتهم في المنازل.

خلال اجتماع مكتب متابعة شؤون الجرحى في مديرية صحة حمص بحضور الدكتور أوراس رجوح مدير المكتب أعدت قائمة بأسماء بمتابعة استلام كل جريح من جرحى الاعتداء الارهابي الذي استهدف الكلية الحربية يتم تخريجه من المشافي وذلك من أجل متابعته طبياً وتمريضياً بشكل يومي وتقديم الاستشارات والأدوية اللازمة في المنازل من قبل عناصر مكتب متابعة شؤون الجرحى بالتنسيق مع مديرية الصحة، إضافة إلى تقديم خدمة المعالجة الفيزيائية.

ودعا رجوح الأهالي في المحافظة إلى التواصل مع مكتب الجرحى على الرقم 0933475529، وتزويده باسم أي جريح يحتاج للخدمة الطبية في المنزل بعد خروجه من المشفى.