“نقيق” إلى مهرجان الدن بسلطنة عمان

تشارك مديريـة المســـارح والموسيقــــا في وزارة الثقافة بالمسابقة الرسمية في مهرجان الدن بسلطنة عمان من خلال العرض المسرحي “نقيق”.

ويحل المهرجان بنسخته الرابعة محلياً والأولى دولياً والذي سيقام في الفترة بين 22 – 31 من شهر تشرين الأول الجاري، حاملًا شعار “أهلًا بالعالم في سلطنة عُمان” ويجمع ثلاثة مسارح في آن واحد عروض مسرح الكبار ومسرح الأطفال ومسرح الشارع، بالإضافة إلى مسابقات أخرى هي مسابقة أفضل صورة مسرحية ومسابقة أفضل فريق إعلامي لإبراز التنوع والإبداع المحيط بالمهرجان.

وينافس العرض السوري المذكور، 24 عرضاً مسرحياً من دول عربية وأجنبية اختيرت من بين 288 عرضاً.

وسيقام كما أعلنت إدارة المهرجان 5 ورش مسرحية تعمل على مناقشة العروض التي قدمت ومحاولة اكتشاف أهم المواهب التي قدمتها الأعمال المسرحية المشاركة، والعمل على تنميتها أيضاً، فهذا جزء من خطة المهرجان، إلى جانب 8 جلسات حوارية للتفاعل وتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين.

“نقيق” كان قد حاز نصه على المركز الأول في مسابقة الهيئة العربية للمسرح عام 2020 للكاتبة السورية روعة سنبل، وفيه اشغلت سنبل على تقديم شخصيات تفاعلية مع الواقع وانعكاساته وفق ترميزات مسرحية لماحة وفيه حاولت الكاتبة تجسيد معاناة المواطن السوري خلال الحرب الإرهابية وما خلفته من آثار نفسية وهواجس يتأرجح فيها ما بين الخيال والواقع.

العرض الذي أخرجه عجاج سليم يحكي عن سيدة فقدت ولدها الوحيد وأصيبت بالشلل ولكن هذه الحادثة زرعت في نفسها ألما تحول إلى هلوسة وهواجس خصوصاً وأنها أيضاً زوجها الذي هاجر بحثاً عن عمل ثم تتصاعد الأحداث إلى نهايتها التي نأمل أن تمتع جمهور المسرح في العُماني.

وكان” نقيق” قد عرض في دمشق عام 2022 وهو من تمثيل: ريم زينو – ندى العبدالله _ وليد الدبس _ آليس رشيد وإيناس رشيد.