الخارجية تحدد موعد اختبارات المرحلة الرابعة في مسابقة تعيين عاملين دبلوماسيين

أعلن المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم موعد اختبارات المرحلة الرابعة المتمثلة بـ ” قياس المهارات السياسية والدبلوماسية ” في المسابقة المعلن عنها لتعيين 25 من العاملين الدبلوماسيين في الوزارة.

وبين المعهد في إعلانه أن هذه المرحلة تتضمن محاور عدة، منها اختبارات تحليل الشخصية التي تجري الساعة الـ 11 في يوم الأربعاء الموافق لـ 25 من الشهر الجاري في مركز خدمة الموارد البشرية بساحة المحافظة.

كما تشمل مهارات الاتصال السياسي والتحليل السياسي والقدرة على المحاكمة، والتي تتوزع في الفترة من الـ 5 إلى 8 من الشهر القادم وذلك في الساعة الـ 9 صباحاً في مبنى وزارة الخارجية فيما تجري اختبارات مهارات التفاوض والحوار والإقناع والتأثير ولغة الجسد والسمات الشخصية في مبنى وزارة التنمية الإدارية خلال يومي السبت والأحد الموافقين لـ 18 و19 من الشهر القادم في الساعة 9 صباحاً.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أصدرت الخميس الماضي أسماء المقبولين الذين اجتازوا المرحلة الثالثة في المسابقة.