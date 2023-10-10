الصين: مستعدون لإيصال أجهزة الفضاء الأجنبية إلى القمر

أعلنت الصين استعدادها للتعاون الدولي في برنامجها “تشانغ إيه – 8” الفضائي، وإيصال أجهزة الفضاء الأجنبية إلى القمر.

وقال ناطق باسم مركز برنامج الدراسات الفضائية في إدارة الفضاء الصينية القومية في كلمة ألقاها في المؤتمر الفلكي الدولي الـ 74 ،الذي يعقد حالياً في باكو الأذربيجانية وفقاً لوكالة تاس: “إمكانيات التعاون مع المجتمع الدولي مفتوحة، ونوجّه دعوة إلى الشركاء الدوليين لإجراء عمليات مشتركة على مستوى البعثات والبرامج والحمولة المفيدة”.

يذكر أن مركز برنامج الدراسات القمرية الصيني كان قد أفاد في وقت سابق بأن مسبار “تشانغ إيه – 6” القمري الصيني سيتم إطلاقه عام 2024 لجمع عينات التربة من الجانب المظلم للقمر، كما سيطلق إلى القمر عام 2026 مسبار “تشانغ إيه – 7” ،الذي سيهبط على سطحه في منطقة القطب الجنوبي لدراسة إمكانية إنشاء مجمع قمري يمكن التحكم فيه عن بعد.

وفيما يتعلق بمسبار “تشانغ إيه – 8” فسيتم إطلاقه عام 2028 ، والغاية منه البدء في إنشاء محطة قمرية دولية.