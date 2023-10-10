المقاومة الفلسطينية تمهل سكان عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الـ 5 مساء

أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة المحاصر تمهل سكان مدينة عسقلان في الأراضي المحتلة عام 1948 لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام: “رداً على جريمة تهجير العدو الإسرائيلي لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم وقد أعذر من أنذر”.