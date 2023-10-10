الثلاثاء, أكتوبر 10, 2023
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الوحدة يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الأنترانيك الدولية الودية لكرة السلة للرجال

azez

تأهل فريق الوحدة لكرة السلة للرجال إلى الدور نصف النهائي من بطولة الأنترانيك الدولية الودية المقامة في بيروت.

وجاء تأهل الوحدة بعد خسارته أمام فريق الرياضي اللبناني في المرحلة الثالثة والأخيرة من منافسات الدور الأول للبطولة، حيث فاز الرياضي اللبناني بنتيجة 80-97 نقطة.

وبتلك النتيجة يتصدر الرياضي ترتيب المجموعة الأولى بـ 6 نقاط يليه الوحدة بـ 5 نقاط ثم ميروبا بـ 4 نقاط ثم أكاديمية “إن أس أ” بـ 3 نقاط.

ويلتقي في نصف النهائي الرياضي مع أنترانيك، والوحدة مع الأنطونية.