تشارنوغورسكي يدين الإعتداء على الكلية الحربية في حمص

ندد رئيس الحكومة السلوفاكية الأسبق يان تشارنوغورسكي الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص الخميس الماضي، وأدى إلى ارتقاء العشرات من الشهداء والجرحى.

وقال تشارنوغورسكي في تصريح نقلته سانا في براغ اليوم: “إن هذا الهجوم هو عمل إرهابي “مقزز” تسبب بالكثير من الضحايا”، مشدداً على ضرورة استمرار الكفاح ضد الإرهاب بلا هوادة إلى حين اقتلاع عصاباته وتنظيماته المدعومة من جهات خارجية.

وكان الحزب الشيوعي السلوفاكي أدان بدوره هذا الاعتداء الإرهابي، داعياً إلى قيام المؤسسات والمنظمات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن بمسؤولياتها تجاه هذا الاعتداء وإدانته، وكشف ومحاسبة من يدعم التنظيمات الإرهابية التي قامت بتنفيذه.