ريف دمشق.. دخول 12 ألف هكتار بالاستثمار والتخطيط لزراعة نحو 19700 هكتار بالقمح

وصلت المساحات المستثمرة من الأراضي القابلة للزراعة في ريف دمشق إلى 146 ألفاً و 763 هكتاراً بزيادة بلغت نحو 12 ألف هكتار عن الأعوام السابقة وفق مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة.

وأوضح زيادة في تصريح لـ سانا أن المساحات المستثمرة موزعة على 81079 هكتاراً مروياً والباقي بعل، لافتاً إلى أن خطة المحافظة من محصول القمح للموسم القادم تبلغ 19690 هكتاراً والشعير 4751 هكتاراً و 4025 هكتاراً من بقوليات مختلفة، فيما بلغت المساحات المخططة من الخضار والمحاصيل الصيفية 6631 هكتاراً.

وأشار مدير زراعة ريف دمشق إلى أنه تم التوسع بخطة زراعة القطن للموسم القادم بمساحة 937 هكتاراً في الغوطة الشرقية بعد نجاح تجربة إدخاله هذا الموسم والتوسع بزراعة عباد الشمس، حيث تم التخطيط لزراعة 2238 هكتاراً، لافنا إلى أنه تم البدء بمنح وثيقة التنظيم الزراعي للفلاحين في بداية أيلول الفائت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحها ليتمكن الفلاحين من الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي وخصوصاً المازوت.