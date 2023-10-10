عواصم ومدن عالمية تحتج ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شهدت العديد من مدن وعواصم العالم مظاهرات واحتجاجات، رفضاً للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن الآلاف من الفلسطينيين ونشطاء السلام شاركوا في تظاهرات ووقفات حاشدة نظمت في ولايات نيويورك، ومينيابوليس، وكاليفورنيا، ونيوجيرسي الأمريكية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي، حيث دعا المتظاهرون إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، في ظل ما يتعرض له من اعتداءات على يد جيش الاحتلال، ورددوا الهتافات المطالبة بالحرية لفلسطين وبدعم القضية الفلسطينية.

كما أدانت 33 منظمة طلابية في جامعة هارفارد الأمريكية العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والضفة الغربية وقتل الاطفال والشيوخ والنساء.

وحملت المنظمات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تدهور الأوضاع، نتيجة تعنت حكوماتها المتعاقبة وإصرارها على معاقبة الفلسطينيين وإجبارهم على العيش في سجن مفتوح، مذكرة بأعمال القتل والعنف التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين منذ 75 عاماً.

وشهدت العاصمة البريطانية لندن احتجاجات أمام مقر سفارة الكيان الإسرائيلي رفضا للعدوان المستمر على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الاحتجاجات الأعلام الفلسطينية ولافتات مؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، فيما قامت الشرطة البريطانية باعتقال ثلاثة من المشاركين.

ولليوم الثاني على التوالي تظاهر الآلاف من أبناء الجاليات العربية والفلسطينية، والأحزاب السياسية الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية في العاصمة الإسبانية مدريد، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واحتشد المشاركون في الساحة المركزية وسط مدريد، وأمام مقر رئاسة الحكومة المحلية، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين شعارات الحرية لفلسطين والدعوة لمقاطعة “إسرائيل”، كما ندد المتضامنون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال، وكيل الغرب وأمريكا بمكيالين، متجاهلين ما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية من قتل وتدمير.

وشارك الآلاف في عدد من المقاطعات الكندية في مظاهرات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وقتل الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدمير المباني فوق رؤوس ساكنيها.

وشهدت تورنتو بدعوة من حركة الشباب الفلسطيني ومختلف المؤسسات الكندية الفلسطينية في مقاطعة أونتاريو أكبر المظاهرات، حيث ردد المشاركون هتافات تدعو للعدالة ولحرية فلسطين وتقرير مصيرها ووقف العدوان الهمجي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وانتهاك الحرمات وتدنيس الأقصى الشريف.

وفي مقاطعة ألبرتا غرب البلاد، خرج المئات من الداعمين والمناصرين للشعب الفلسطيني في مسيرة مركبات رافعين الأعلام الفلسطينية ومنددين بجرائم الاحتلال.