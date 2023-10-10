مكتب شؤون الجرحى بحمص: متابعة طبية لجرحى الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية

نظم مكتب متابعة شؤون الجرحى في مديرية صحة حمص جولات على المشافي العامة والخاصة للحصول على عناوين جرحى الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية ومتابعتهم في المنازل.

وذكر الدكتور أوراس رجوح مدير المكتب وفقاً لما ذكره في تصريح ل سانا أنه تم تنظيم اجتماع لفرق وعناصر المكتب وإعداد قائمة بأسماء الجرحى لمتابعة كل جريح يتم تخريجه من المشافي، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة له في المنزل، مبيناً أنه تتم متابعة الجريح طبياً وتمريضياً بشكل يومي وتقديم الاستشارات والأدوية اللازمة بالتنسيق مع مديرية الصحة، إضافة إلى خدمة المعالجة الفيزيائية.

ودعا رجوح الأهالي في المحافظة إلى التواصل مع مكتب الجرحى على الرقم 0933475529، وتزويده باسم أي جريح يحتاج للخدمة الطبية في المنزل بعد خروجه من المشفى.