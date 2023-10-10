الثلاثاء, أكتوبر 10, 2023
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محليات

وزارة السياحة تعلن أسماء المقبولين في الدبلومات

azez

أعلنت وزارة السياحة عن صدور نتائج القبول العام في دبلومات مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي للعام الدراسي 2023-2024.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم قبول الطلاب وفق تسلسل معدل اللغة الإنكليزية لدبلومات السنة الأولى وتسلسل معدل اللغة الإنكليزية والمعدل العام للدبلوم العالي في الإدارة السياحية والفندقية.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه يحق لجميع الطلاب غير المقبولين التقدم للتعليم الموازي، اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع في 10-10-2034، داعية للاطلاع على النتائج زيارة موقع وزارة السياحة الإلكتروني.