الخارجية الإيرانية: ممارسات الصهاينة في غزة جرائم حرب تستهدف الإنسانية

أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ممارسات الكيان الصهيوني بتشديده الحصار على قطاع غزة، مؤكداً أنها جرائم حرب تستهدف الإنسانية.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي اليوم مع ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة الصليب الأحمر الدولي: “نشهد حالياً استمرار جرائم الحرب في غزة حيث تستهدف “إسرائيل” المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس، وتقطع المياه والكهرباء وتمنع إرسال الوقود والغذاء، وكل ذلك مثال على العقاب الجماعي، وجريمة حرب ممنهجة ضد الإنسانية”.

وأوضح عبد اللهيان أن استمرار هذا الوضع سيجعل الأمور أكثر تعقيداً، لافتاً إلى أنه من الطبيعي أن المسؤولية تقع على عاتق الكيان الصهيوني وداعميه.

بدورها أعربت سبولياريتش إيغر عن تأييدها لما طرحه عبد اللهيان بخصوص أن الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية، داعية إلى تمكين الصليب الأحمر الدولي من الحفاظ على دوره المحايد والإنساني وأداء واجباته الكاملة.