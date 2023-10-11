الدعاء لأهل فلسطين.. وزارة الأوقاف توجه تعميماً للأئمة وخطباء المساجد

أصدر وزارة الأوقاف تعميماً للأئمة والخطباء والمدرسيين الدينيين في كافة مساجد القطر للدعاء أهل فلسطين خلال خطبة الجمعة المقبلة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه انطلاقاً من المكانة العظيمة للقدس، مهبط الرسالات السماوية، وملتقى النبوات، ونظراً لما نشهده من اعتداءات صهيونية على أهلنا هناك، نهيب بالسادة الخطباء الحديث، في خطبة الجمعة القادمة، عن مكانة فلسطين وصمود أهلها، والتأكيد على أن فلسطين قضية الأمة جمعاء، وأنها جزء من عقيدة الأمة الإسلامية والعربية.

وأضافت الوزارة بأن تتضمن الخطبة تذكيراً بأن حب المسجد الأقصى من الإيمان، وأن تحير القدس واجبٌ شرعي على الأمة، وتجديد الأمل الموعود والثقة، وبث الروح في مجتمعنا، وأننا نملك القدرة على استعادة أرضنا المحتلة في الجولان وفلسطين.

كما طلبت الوزارة الإكثار من الدعاء بالنصر والتمكين لأهلنا في فلسطين في الخلوات وعلى المنابر والمحاريب وفي جميع الصلوات بأن يحمي إخواننا الفلسطينيين أصحاب الأرض والحق على عدوهم وعدو الإنسانية.

وختمت الوزارة بالدعاء لنصرة أهلينا في فلسطين، ونصرة أبطال طوفان الأقصى حتى يحرروا أقصاهم ومقدساتهم وأرضهم ويغرقوا عدوهم.