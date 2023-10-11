الرئيس الروسي: إرسال واشنطن حاملات الطائرات إلى منطقة الشرق الأوسط يزيد التوتر فيها

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استغرابه من قرار واشنطن إرسال حاملات الطائرات إلى الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذا التصرف يؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في المنطقة.

ونقلت وكالة انترفاكس عن بوتين قوله اليوم في المنتدى الدولي “أسبوع الطاقة الروسي”: “لا أعلم لماذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، ثم أعلنت عن إرسال حاملة أخرى”، لافتاً إلى أن “الأمريكيين قرروا فقط تخويف أحد ما، لكن هناك أشخاص لم يعودوا خائفين من أي شيء، ومن الضروري عدم حل المشكلة بهذه الطريقة، بل البحث عن حلول وسط”.

وأضاف بوتين معلقاً على تطورات الوضع في قطاع غزة: إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية هي أحد أسباب اندلاع الحرب الجديدة، مبيناً أن القضية الفلسطينية هي في قلب كل مسلم.