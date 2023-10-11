القدس المحتلة.. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا بلدة قصرة في نابلس بحماية قوات الاحتلال، واعتدوا على الفلسطينيين بالرصاص، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة وإصابة تسعة آخرين، كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها في بلدة بيت جالا بمدينة بيت لحم الرصاص باتجاه سيارة تقل عدداً من الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخر.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز لها على الطريق الواصل بين بيت لحم والقدس.