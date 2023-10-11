انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والجو بين الصحو والغائم جزئياً

توالي درجات الحرارة انخفاضها في أغلب المناطق لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الساحلية وبعض المناطق الوسطى، ويكون الجو بارداً نسبياً ليلاً، وخاصة على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الجنوبية والوسطى والقلمون والمرتفعات الساحلية، وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً … تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها حول معدلاتها، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً، مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر على المناطق الساحلية، ويكون بارداً نسبياً ليلاً على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الجنوبية والوسطى والقلمون.