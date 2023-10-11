برنامج الغذاء العالمي يدعو إلى إنشاء ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات، والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، وتوفير ممر آمن ودون عوائق لموظفيه وللسلع الأساسية.

وأطلق البرنامج وفق وكالة وفا عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية العاجلة لأهالي القطاع الذين يواجهون ظروفاً قاسية وغير قادرين على الوصول إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السبت الماضي.

وأكد البرنامج حاجته بشكل عاجل إلى القدرة على الدخول إلى القطاع، والحصول على التمويل للوصول إلى المحتاجين، موضحاً أن هناك حاجة إلى ما مجموعه 17.3 مليون دولار أميركي في الأسابيع الأربعة المقبلة لمعالجة هذا الوضع الحرج، في ظل المخاوف من نفاد الموارد الحيوية في القطاع.