جامعة دمشق تؤجل امتحانات الدورة التكميلية لطلاب التعليم المفتوح

أعلنت جامعة دمشق تأجيل موعد بدء امتحانات الدورة التكميلية لطلاب التعليم المفتوح لغاية الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري، بدلاً من الخامس عشر منه.

وأشارت الجامعة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه تم تمديد التسجيل على الدورة التكميلية للطلاب الذين لديهم ستة مقررات على الأكثر، حتى تاريخ 18-10-2023.

ويضم نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق برامج الإعلام والترجمة والمحاسبة وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ورياض الأطفال والدراسات القانونية والدراسات الدولية والدبلوماسية.