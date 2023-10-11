حزب الله: الولايات المتحدة شريك كامل في العدوان على الشعب الفلسطيني

ندد حزب الله بالدعم الأمريكي السافر للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن واشنطن شريكة في هذا العدوان، وتتحمل مسؤولية كاملة عن المجازر المروعة بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقال الحزب في بيان له اليوم: “لم نُفاجأ على الإطلاق بالمواقف السياسية والإجراءات الميدانية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، ولا سيما تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة في الوقوف السافر وإعلان الدعم المفتوح لآلة القتل والعدوان الصهيوني ضدّ الشعب الفلسطيني، فهذا هو الجوهر الحقيقي للسياسة الأمريكية الكاملة في دعمها المتواصل للعدوان والإرهاب منذ نشأة هذا الكيان الغاصب المحتل”.

وأضاف البيان: “إننا نعتبر الولايات المتحدة شريكاً كاملاً في العدوان الصهيوني، ونحملها المسؤولية التامة عن القتل والإجرام والحصار وتدمير المنازل والبيوت والمجازر المروعة بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ”.

وطالب حزب الله جماهير الأمة العربية والإسلامية التي تعرف الحقيقة البشعة لأمريكا وعدوانها على الشعوب في العراق وسورية وأفغانستان بأن تدين التدخل الأمريكي وشركائه الدوليين والإقليميين وفضح هذا التدخل على كل المستويات السياسية والشعبية والإعلامية والقانونية، وفي شتى المحافل والتجمعات الإقليمية والدولية.

وأكد الحزب أن إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة بهدف رفع معنويات العدو وجنوده المحبطين يكشف عن ضعف الآلة العسكرية الصهيونية، رغم ما ترتكبه من جرائم ومجازر، وبالتالي حاجتها إلى الدعم الخارجي المتواصل لمد هذا الكيان الغاصب المؤقت بأسباب الحياة، مشدداً على أن هذه الخطوة لن تخيف شعوب أمتنا ولا فصائل المقاومة المستعدة للمواجهة حتى تحقيق النصر النهائي والتحرير الكامل.