أرابيكس في حلب.. 50 شركة بالمعرض العربي للبناء

انطلقت، مساء اليوم، فعاليات المعرض العربي للبناء “أرابيكس”، بمشاركة 50 شركة متخصصة في مواد البناء واعادة الإعمار ، وتنظمه شركة ثقة للمعارض والمؤتمرات.

عضو المكتب التنفيذي المختص، المهندس محمد فياض، بين أن المحافظة تدعم تنظيم هذه الفعاليات التي تسهم في تنشيط الحركة الإقتصادية، خاصة في مدينة حلب التي تعرضت للكثير من أعمال التخريب خلال السنوات الماضية، فضلاً عن الدمار الذي خلفه الزلزال.

وأشار فياض إلى دور المعارض التخصصية في مجال البناء في ظل الظروف الراهنة والحاجة الى تبادل الخبرات والمنتجات، مشيداً بالخبرات الهندسية والفنية الوطنية التي ستساهم في إعادة البناء والإعمار .

من جانبه، أوضح مدير عام الشركة المنظمة، وسيم ناشد، أن المعرض يحتضن 50 شركة متخصصة في مجال مواد البناء من جميع المحافظات السورية، وهو الأول من نوعه في المحافظة، لافتاً إلى أنه يشكل نواة لمعارض دورية، نظراً لأهميتها في مرحلة إعادة الإعمار، خاصة بعد الدمار الناجم عن الحرب والزلازل.

حلب – معن الغادري

تصوير – عماد مصطفى