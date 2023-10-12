الجو بين الصحو والغائم جزئيا وبارد ليلاً

ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر على المناطق الساحلية، ويكون الجو ليلاً بارداً نسبياً، وخاصة على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.