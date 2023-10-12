القصر الصيفي في بكين.. تحفة من حدائق المناظر الطبيعية الصينية

بكين – بلال ديب:

القصر الصيفي، حديقة إمبراطورية خلال عهد أسرة تشينغ في الصين، يقع في الضواحي الغربية لمدينة بكين على بعد 15 كيلومترا من مركز المدينة. وتتكون المنطقة ذات المناظر الخلابة الرئيسية للقصر الصيفي من جبل وانشو وبحيرة كونمينغ، وتغطي الحديقة بأكملها مساحة قدرها 3.009 كيلومتر مربع (منها مساحة منطقة التراث الثقافي العالمي للقصر الصيفي بمقدار 2.97 كيلومتر مربع)، ويمثل السطح المائي حوالي ثلاثة أرباع مساحتها. وهناك 70 ألف متر مربع من القصور المختلفة والمباني القديمة في الحديقة، وهي مشهورة عالميًا بمجموعتها الثمينة من الآثار الثقافية، وهي واحدة من الدفعة الأولى من وحدات حماية الآثار الثقافية الوطنية الرئيسية.

يعتبر القصر الصيفي مجمعا واسعا لفن البستنة التقليدي ويستفيد كثيرا من المناظر الطبيعية المحيطة به فهو لا يتمتع بعظمة وروعة الحدائق الإمبراطورية فحسب، بل إنه مليء أيضا بسحر الطبيعة حيث يجسد بشكل كبير مبدأ البستنة الصيني المتمثل في انه على الرغم من أنه مصنوع من قبل البشر، الا يبدو أنه خلقته الطبيعة.

في ديسمبر 1998، أعلنت منظمة اليونسكو القصر الصيفي في الصين كأحد مواقع التراث العالمي بإعلانها (تحفة من حدائق المناظر الطبيعية الصينية)، حيث تمتزج فيه المناظر الاصطناعية والأخرى الطبيعية بالسجام والقصر الصيفي هو تجسيد مركز عن أفكار وممارسات البستنة الصينية، والتي لعبت دورا حاسما في تطوير فن وثقافة الحدائق الشرقية بأكملها، وتعد الحدائق الإمبراطورية الصينية التي تمثلها القصر الصيفي رموزا قوية لواحدة من أعظم الحضارات في العالم.