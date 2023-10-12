طريقة جديدة للوقاية من النوبات القلبية

توصل علماء روس لطريقة جديدة لتقييم مرونة الأوعية الدموية ومنع النوبات القلبية.

وذكرت وكالة نوفوستي أن متخصصون من جامعة كوروليوف القومية للبحوث العلمية في سامارا الروسية طوروا طريقة بسيطة لتقييم مرونة الأوعية الدموية للمرضى.

ونشرت دراسة بهذا الشأن في مجلة “الهندسة الطبية الحيوية” تقول: “إنه كلما كانت جدران الأوعية الدموية أكثر صلابة، كان الإنسان أكثر حساسية لارتفاع الضغط وأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب” وقد ابتكر الاختصاصيون الروس طريقة جديدة لتقييم مرونة الأوعية الدموية تعتمد على تحليل الاختلافات في ضربات قلب المريض ونبضه.

وقال ألكسندر فيدوتوف الأستاذ المساعد في قسم الليزر وأنظمة التكنولوجيا الحيوية بجامعة سامارا: “يمكن أن تؤدي التقلبات الدورية في ضغط الدم الناجمة عن ما يسمى بموجات “ماير” إلى تغيرات في مرونة الأوعية الدموية، مما يسبب تغيراً إضافياً في معدل ضربات القلب”، مشيراً إلى أن هذا الاختلاف هو علامة على قدرة جدران الأوعية الدموية على التمدد.