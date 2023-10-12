مظاهرات في واشنطن ومدن أمريكية عدة رفضاً للعدوان على غزة

تظاهر الآلاف في واشنطن ومدن أمريكية عدة دعماً لفلسطين ورفضاً لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق أهله.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الآلاف من الأمريكيين وأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والجاليات الأخرى شاركوا في المظاهرات التي نظمتها المؤسسات الفلسطينية والحقوقية في واشنطن وشيكاغو وكاليفورنيا ونيويورك وميشيغان.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ولافتات تؤكد حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال، وأخرى ترفض وصف المقاومة بالإرهاب وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحرير فلسطين وإطلاق سراح جميع الأسرى من معتقلات الاحتلال، وإنهاء الدعم الأمريكي لـ “إسرائيل”.