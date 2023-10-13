أجواء باردة وأمطار على بعض المناطق

يكون الحو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع فرصة لهطل زهات محلية من المطر، وفقاً لتوقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وذكرت المديرية، في نشرتها صباح اليوم، أنه من المتوقع هطول زخات محلية من المطر على المناطق الساحلية والجنوبية الغربية، في حين يكون الجو بارداً نسبياً ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية.

وحذرت المديرية من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر، ولفتت إلى أن الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.