الأمن العراقي يقبض على 10 إرهابيين

أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم القبض على 10 من إرهابيي تنظيم (داعش) في مناطق متفرقة بست محافظات من البلاد.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع” أنه بعملية نوعية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظات بغداد والأنبار وكركوك ونينوى وميسان وصلاح الدين أسفرت عن إلقاء القبض على 10 مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.

وأشار البيان الى أنه تم تسليمهم إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.