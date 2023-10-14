الاتحاد الأوروبي يحذر غوغل بسبب طوفان الأقصى

في مخالفة صريحة لحقوق النشر والقوانين الدولية الإعلامية… حض المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون شركة “ألفابيت” المالكة لمنصة غوغل على الإنترنت، على حظر أي محتوى يتضمن حقيقة أوضاع قطاع غزة على منصة يوتيوب التابعة لها، زاعماً أن الأخبار المنشورة حول ما يجري في قطاع غزة تعد محتوى “غير قانوني ومعلومات مضللة”، حسب وصفه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بريتون قوله في رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة “ألفابيت” سوندار بيتشاي.. “نحذر يوتيوب لضرورة الامتثال لقانون الخدمات الرقمية الجديد في الاتحاد الأوروبي بما يخص أخبار غزة”، معتبراً أنه في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، يشهد الاتحاد الأوروبي عبر منصات معينة موجة من المحتوى الذي وصفه بـ “محتوى غير قانوني ومعلومات مضللة”، ما يشير إلى انحياز واضح من قبل المنصات الأوروبية لأخبار الاحتلال الإسرائيلي على حساب حقيقة ما يجري في غزة من عدوان وقتل وتشريد للأهالي.

وكان المفوض الأوروبي وجه رسائل سابقة خلال الأسبوع الماضي إلى إيلون ماسك مالك منصة إكس “تويتر سابقاً” ورئيس شركة “ميتا” مارك زوكربيرغ ورئيس “تيك توك” شو زي تشو بهذا الخصوص، متذرعاً بأن يوتيوب الذي يستخدمه العديد من الأطفال والمراهقين يتحمل مسؤولية حماية مستخدميه مما وصفه بـ “الدعاية الزائفة” والصور الضارة.

يذكر أن وسائل الإعلام الغربية والعديد من منصات التواصل الاجتماعي تعمل على تزييف الحقائق حول ما يتعرض له أهالي قطاع غزة من عدوان وتهجير وتدمير وقطع لكل المستلزمات الطبية والصحية، فيما تستعطف الشارع الغربي بتلفيق أخبار كاذبة عن تعرض أطفال المستوطنين الإسرائيليين للقتل واتهام المقاومة الفلسطينية بذلك.