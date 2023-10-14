الاحتلال يطلق سراح المناضل صدقي المقت

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس سراح عميد الأسرى السوريين المحررين المناضل صدقي المقت بعد اعتقال دام 24 ساعة.

وذكرت “سانا” أن سلطات الاحتلال أطلقت سراح المقت بعد ظهر اليوم بعد أن كانت قوات الاحتلال اقتحمت منزله في مجدل شمس المحتلة أمس واقتادته إلى جهة مجهولة مبيناً أنها فرضت عليه “الحبس المنزلي”.

وأدانت لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمس اعتقال سلطات الاحتلال للمناضل المقت والممارسات القمعية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل التي تشكل انتهاكاً واضحاً للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة معاهدة جنيف بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال.