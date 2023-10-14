الخامنئي يؤكد على العالم الإسلامي مساعدة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن عمليات المقاومة ستتقدم وستؤدي إلى النصر الكامل للفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن الخامنئي قوله خلال استقباله زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم زكزاكي اليوم في طهران: إن التطورات الأخيرة التي تشهدها فلسطين اليوم وخاصة قصف قطاع غزة واستشهاد النساء والأطفال والرجال تؤلم القلوب، ولكن في المقابل فإن ما قامت به المقاومة سيؤدي إلى تحقيق النصر الكامل للشعب الفلسطيني، معتبرا أن تزايد قوة الدول الإسلامية في العالم رغم المؤامرات الواسعة يأتي نتيجة لتصاعد قوة المقاومة لافتاً إلى أنه على العالم الإسلامي كله أن يساعد الشعب الفلسطيني.