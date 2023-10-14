المقاومة الفلسطينية تستهدف “تل أبيب” وعدة مستوطنات ومواقع للاحتلال رداً على استمرار مجازره وعدوانه

رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على قطاع غزة، استهدفت المقاومة الفلسطينية اليوم بأكثر من 100 صاروخ (تل أبيب) وعدة مستوطنات ومواقع عسكرية للاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة استهدفت برشقات صاروخية (تل أبيب) وعسقلان وبئر السبع والنقب في الأراضي المحتلة عام 1948 وتحشدات عسكرية في مستوطنة “جفار عام” شمال شرق غزة بينما قصفت مستوطنتي “سديروت” و “نيريم” على أطراف القطاع بالصواريخ وقذائف الهاون كما قام مجموعة من المقاومين بعبور السياج الفاصل شرق خان يونس والهجوم على تحشدات لقوات العدو وتدمير ثلاث آليات عسكرية لهم.

وأقرت وسائل إعلام العدو بإصابة عدد من المستوطنين والجنود منهم حالات خطيرة جراء استهداف المقاومة بصاروخ مستوطنة “أشكول” وانفجار قذيفة هاون في مستوطنة “نيريم” ليرتفع عدد الإصابات في صفوف جنود الاحتلال ومستوطنيه إلى 3526 بينهم 95 في حالة خطيرة منذ بدء عملية المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى” السبت الماضي.