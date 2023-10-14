المقاومة الوطنية اللبنانية تعلن استهداف مواقع للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا

أعلنت المقاومة ‏الوطنية اللبنانية استهداف مواقع للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتحقيق إصابات دقيقة فيها. ‏وقالت المقاومة في بيان لها اليوم: إن “مجموعاتها قامت بمهاجمة المواقع الصهيونية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏وهي الرادار ورويسات العلم والسماقة، وزبدين ورمثا، بالصواريخ الموجهة وقذائف ‏الهاون” موضحة أنها أصابتها إصابات دقيقة ومباشرة.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مناطق حراجية في مزرعة شانوح وبسطرة في الأراضي اللبنانية.