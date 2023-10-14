الهلال الأحمر الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بوقف قرار الاحتلال إخلاء مستشفى القدس في غزة

طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتدخل الفوري لوقف قرار الاحتلال الإسرائيلي إخلاء مستشفى القدس التابع لها في غزة.

ونقلت وكالة وفا عن الجمعية قولها في بيان اليوم: إن مستشفى القدس يقدم خدمات إنقاذ الحياة لعدد كبير من المرضى والجرحى الفلسطينيين بما في ذلك الحالات الحرجة في وحدة العناية المركزة والأطفال في الحاضنات إضافة للمئات الذين لجؤوا إلى المستشفى كملاذ آمن مشيرة إلى أنها لا تستطيع إخلاء المستشفى وهي ملزمة بذلك بموجب تفويضها الإنساني بمواصلة تقديم الخدمات للمرضى والجرحى.

وأوضحت الجمعية أن عشرات آلاف الفلسطينيين رفضوا مغادرة منازلهم وملاجئهم في المدارس في شمال قطاع غزة وهم يحتاجون أيضاً إلى الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعية في المستشفى المذكور وخدمات الإسعاف والطوارئ.