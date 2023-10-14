حالة الطقس اليوم

يستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المرتفعات الساحلية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة جراء تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ولفتت المديرية إلى أن أجواء الغد تستمر خلال الليل باردة نسبياً، خاصة على المرتفعات الجبلية محذرة من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الساحلية والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح متقلبة خفيفة السرعة في أغلب المناطق بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المناطق الشرقية والبادية، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..