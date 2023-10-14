حزب الله يدين استهداف الاحتلال للإعلاميين
أدانت العلاقات الإعلامية في حزب الله الجريمة النكراء التي أقدم عليها العدو الصهيوني باستهداف عدد من الإعلاميين على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة أثناء قيامهم بتغطية الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ما أدى إلى استشهاد صحفي وإصابة اثنين آخرين.
ونقل موقع قناة المنار اللبنانية عن العلاقات الإعلامية قولها في بيان لها: “إن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو استكمال لعدوانها الإجرامي على المؤسسات الإعلامية في غزة وتدمير مقراتها ومراكزها وقتل عدد كبير من العاملين فيها بهدف منع نقل الجرائم وصور العدوان الوحشي على المدنيين والأبرياء”، مطالبة جميع المؤسسات الإعلامية والإنسانية والقانونية بإدانة العدوان الصهيوني على لبنان، وإدانة الانحياز الصارخ والأعمى لمؤسسات ما يسمى بالعالم الحر إلى جانب القتلة والمجرمين والمعتدين.
وأكدت العلاقات الإعلامية لحزب الله في ختام بيانها أن هذه الجريمة النكراء بقتل المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية وأي اعتداء على أمن شعبنا وسلامة بلدنا لن يمر دون الرد والعقاب المناسبين.