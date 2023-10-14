رئيس جنوب أفريقيا يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي

أعلن سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، محذراً من أزمة إنسانية وشيكة في قطاع غزة.

ونقل موقع إندبندنت أون لاين عن رامافوزا قوله في تغريدة على موقع اكس: “إننا نتضامن مع الشعب الفلسطيني، وبلادنا مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي للصراع في الشرق الأوسط”، داعياً المجتمع الدولي إلى السعي لفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وأضاف: إن “جنوب أفريقيا ستشارك خبراتها في حل الصراعات بعد أن مرت بوضع مماثل في ظل الفصل العنصري الذي عانت منه على مدى عقود طويلة”، معرباً عن قلقه من سقوط مئات الضحايا من المدنيين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.