رونالدو يقود البرتغال إلى اليورو

حجز المنتخب البرتغالي مقعده في بطولة أمم أوروبا يورو 2024 بشكل رسمي، بعد تغلبه على سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما يوم أمس ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات.

سجل أهداف المنتخب البرتغالي جونزالو راموس في الدقيقة 18 وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 29 و72، في حين سجل هدفي المنتخب السلوفاكي ديفيد هانكو وستانيسلاف لوبتيكا في الدقيقتين 69 و80 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب بينما توقف رصيد المنتخب السلوفاكي عند 13 نقطة في المركز الثاني.