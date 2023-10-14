لبنان يقدم شكوى للأمم المتحدة حول جريمة استهداف صحفيين من قبل العدو الإسرائيلي

أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حول جريمة قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للصحفي اللبناني عصام عبد الله العامل في وكالة رويترز، وإصابة صحفيين آخرين بجروح.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في الشكوى: إن هذه الجريمة تشكل اعتداء صارخا على حرية الرأي والصحافة، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، من خلال استسهال قتل الصحفيين الذين يقومون بنقل الحقيقة، والدفاع عنها بعدسات كاميراتهم وأقلامهم، ونقلهم لشريط الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوب لبنان.

وتضمنت الشكوى شرحا للاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الأسبوع الأخير، وما سببته من إصابات في الأرواح والممتلكات، ما يمثل خرقاً مستمراً لسيادة لبنان ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أكد لبنان حرصه على تطبيقه والالتزام به بكامل مندرجاته، محملة (إسرائيل) مسؤولية التصعيد الحاصل، ومحذرة من أن عدم وضع حد لما تقوم به الأخيرة سيشعل المنطقة بأسرها ويهدد السلم والأمن الدوليين ومصالح العالم أجمع.