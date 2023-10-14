315 شهيداً فلسطينياً في اليوم الثامن للعدوان الإسرائيلي على القطاع ترفع الحصيلة إلى 2215

استشهد 315 فلسطينياً اليوم بينهم 90 طفلاً جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن في اليوم الثامن للعدوان سلسلة غارات عنيفة على جميع مناطق القطاع من شماله إلى جنوبه مستهدفا المنازل وأبراجا سكنية ومحيط بعض المستشفيات، ما أسفر عن استشهاد 315 فلسطينياً وإصابة 1788 آخرين.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 2215 بينهم 724 طفلاً، والجرحى إلى 8714 منهم 2450 طفلاً، كما ارتفع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 54، والجرحى إلى أكثر من 1100 منذ بدء العدوان الإسرائيلي يوم السبت الماضي.