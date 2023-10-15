الاحتلال يهدد بقصف مستشفى في رفح والطواقم الطبية ترفض إخلاءه

هدد الاحتلال الإسرائيلي اليوم بقصف المستشفى الكويتي وسط رفح جنوب قطاع غزة المحاصر مطالبا بإخلائه.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطواقم الطبية في المستشفى رفضت إخلاءه، مؤكدة أنها لن تغادره، ومبينة أنه المستشفى الوحيد في رفح ويضم أعداداً كبيرة من المرضى والمصابين وبعضهم بحالات حرجة وخطيرة وعلى التنفس الاصطناعي، وفي حال تم إخلاء المستشفى ستصبح جميع هذه الحالات عرضة للموت.

ومنذ يومين يواصل الاحتلال تهديد عدد من مشافي قطاع غزة بالقصف مطالباً بإخلائها، فيما ترفض الطواقم الطبية تهديداته التي تأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية كارثية يعيشها القطاع، جراء قصف الاحتلال وحصاره المشدد ومنعه إيصال الكهرباء والمياه والوقود والمستلزمات الطبية للقطاع منذ بداية العدوان قبل تسعة أيام، فيما يتكدس آلاف الجرحى في ممرات المستشفيات والمراكز الصحية التي لا تتوقف لحظة عن استقبال الجرحى والمصابين.