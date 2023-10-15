القدس المحتلة.. 24 شهيداً وعشرات الجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

استشهد 24 فلسطينياً، وأصيب العشرات اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم التاسع على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف خلال الساعات الماضية منازل الفلسطينيين في جباليا شمال القطاع ومخيمي البريج والنصيرات وحي الجلاء وسطه وفي حي الشجاعية شرقه، ما أدى إلى استشهاد 24 فلسطينياً وإصابة العشرات، فيما قصفت زوارق الاحتلال الحربية شواطئ خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وحذرت مصادر طبية في القطاع من أن المستشفيات باتت تلفظ أنفاسها أمام المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومن تخوف من انتشار الأوبئة نتيجة تكدس جثث الشهداء والمصابين في مستشفيات القطاع.