اللقاء الإعلامي الوطني اللبناني: وقف بث قناة الأقصى الفلسطينية محاولة لمنع فضح الإجرام الإسرائيلي

أكد اللقاء الإعلامي الوطني في لبنان أن قرار منع بث قناة الأقصى الفضائية الفلسطينية على قمر يوتلسات يشكل اعترافاً مزدوجاً بحقيقة أن الحكومة الفرنسية صاحبة الطلب شريك لكيان الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني بمنع توثيق الجريمة بالصورة والصوت ونشرها أمام الرأي العام العالمي والأوروبي خصوصا، داعياً إلى التحرك العاجل لوقف هذا القرار.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بيان للقاء اليوم جاء فيه “إن الحكومة الفرنسية تكشف عبر هذه الجريمة بحق الإعلام الحر وحق الاطلاع شراكتها الكاملة في العدوان الإجرامي لكيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بعدما كشف قرار منع التظاهر تضامناً مع شعب فلسطين وغزة الجريحة وتنديداً بجرائم الاحتلال انخراط الحكومة الفرنسية في الشراكة الفاعلة بالتغطية على جرائم الاحتلال”.

وعبر اللقاء عن تضامنه مع قناة الأقصى بوجه هذا العدوان، داعياً الهيئات الحقوقية العالمية العاملة لحماية حرية الإعلام إلى إعلاء صوتها في وجه هذا القرار الجائر.