طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار متوقعة فوق مناطق متفرقة

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 5 درجات مئوية، جراء تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة باردة نسبياً.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن تكون الأجواء غداً متقلبةً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الأمطار غزيرةً ومصحوبةً بالعواصف الرعدية أحياناً، وخاصةً على المناطق الساحلية.

وأشارت المديرية إلى أن الأجواء تكون في فترات الليل باردةً وخاصةً على المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كيلومتراً في الساعة أحياناً، أما البحر فمتوسط إلى عالي ارتفاع الموج أحياناً في السواحل الجنوبية.