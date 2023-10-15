كنائس غزة المحاصرة ترفع الصلوات من أجل وقف العدوان

رغم قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل أدى الفلسطينيون المسيحيون في قطاع غزة المحاصر صلاة الأحد في كنيستي العائلة المقدسة للاتين، والقديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وتحقيق الأمن والسلام.

ووفقاً لوكالة وفا فقد ترأس القدّاس المطران ألكسيوس والأب سيلاس، بمشاركة حشد من المصلين ممن لجؤوا إلى الكنيستين أو ممن تمكنوا من الوصول من منازلهم.

ويقطن في القطاع نحو 1000 فلسطيني مسيحي، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي يوم السبت الماضي نزح عدد منهم إلى كنيسة العائلة المقدسة والمدرسة التابعة لها بعد أن تدمرت منازل عدد منهم جراء القصف.

ومنذ بدء العدوان أقيمت القداديس ورفعت الصلوات في الكنيستين لوقف العدوان المتواصل على القطاع وتحقيق السلام والأمن.

وفي وقت سابق، أكد الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس الأب عيسى مصلح أن الشعب الفلسطيني لن يركع ولن يرحل وسيبقى متجذراً في أرضه، ومخطط الاحتلال للتهجير مرفوض بتاتاً، داعياً إلى التشبث بالوحدة الوطنية الفلسطينية للتصدي لكل مخططات الاحتلال.

ودعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في وقت سابق اليوم خلال موعظته الأسبوعية إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في القطاع.