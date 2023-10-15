مقاتلة روسية تعترض مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

اعترضت مقاتلة روسية طائرة استطلاع أمريكية اقتربت من الأجواء الروسية فوق البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي: إن الرادارات رصدت هدفاً جوياً فوق البحر الأسود كان في طريقه نحو الحدود الروسي، وإنه لتحديد هذا الهدف ومنع انتهاك الحدود انطلقت مقاتلة من طراز “سو-27” من قوات الدفاع الجوي، وتم تحديد الهدف أنه مسيرة استطلاع من طراز “آر كيو- بي4- غلوبال هوك” تابعة للقوات الجوية الأمريكية، ومع اقتراب المقاتلة ابتعدت المسيرة عن الحدود الروسية.

أشار البيان إلى أن تحليق المقاتلة الروسية جرى وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة وبمراعاة تدابير السلامة.